Homens do Corpo de Bombeiros resgataram com vida um menino recém-nascido abandonado que estava em um cano de esgoto debaixo de um vaso sanitário em prédio residencial na cidade de Jinhua, na província de Zhejiang (China). Moradores chamaram os bombeiros depois de terem ouvido um som parecido com choro de bebê.



Agência Reuters Vídeo mostra resgate de bebê em cano de esgoto na China

