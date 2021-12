Um brasileiro de 35 anos, identificado como Bernardo Albaz, caiu de um navio de cruzeiro nas Bahamas na semana passada. O rapaz estava à bordo do navio Oasis of the Seas, da Royal Caribbean e foi visto pelos tripulantes subindo intencionalmente na lateral do navio.

O vídeo mostra o homem segurando em um suporte de apoio do bote salva-vidas enquanto a embarcação se movia bem rápido durante a noite. Ele não conseguiu se segurar por muito tempo e caiu no mar.





Vídeo mostra queda de brasileiro de navio nas Bahamas

Equipes de busca e salvamento da guarda costeira dos Estados Unidos lançaram uma operação de busca em um perímetro de 145 quilômetros a nordeste de Mayaguana, nas Bahamas. A Royal Caribbean informou que o homem caiu no mar 112 quiômetros a leste das ilhas Turcas e Caicos.

