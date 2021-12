Um jornalista do tablóide francês Le Monde registrou o momento de desespero de pessoas que procuravam sair da casa de show no momento do ataque terrorista ocorrido nesta sexta-feira, 13, em Paris. A polícia local confirmou 100 mortes neste ataque.

As imagens são fortes e mostram pessoas saindo pela janela e pela porta lateral do estabelecimento, além de corpos sendo puxados.

Vídeo mostra pessoas em fuga durante ataque ao Bataclan

