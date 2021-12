A polícia do Nepal divulgou vídeo que mostra o exato momento do início do terremoto que atingiu o país no sábado, 23, deixando mais de 5 mil mortos, 11 mil feridos e uma enorme devastação.

As imagens, que foram postadas nesta quinta-feira, 30, pelo jornal local online Setopati, são de câmeras de segurança de um shopping de Katmandu, capital do Nepal.

O vídeo mostra as pessoas convivendo normalmente e se locomovendo, quando de repente há um grande tremor e fica evidente o desespero diante da situação.

As cenas são impressionantes, confira:

Da Redação Vídeo mostra momento em que terremoto começa no Nepal; veja

