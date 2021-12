O acidente de trem que aconteceu na última quarta-feira, 24, na Galícia e causou a morte de mais de 70 pessoas, foi registrado por uma das câmeras de segurança da estação. O acidente ocorreu quando um trem de alta velocidade, que fazia o trajeto Madri-Ferrol, tombou quando fazia uma curva.





Da Redação e agência EFE Vídeo mostra momento do acidente de trem na Espanha



Buscas - As equipes de emergência encerraram nesta quinta-feira, 25, a busca por mais vítimas do acidente, informaram à Agência Efe fontes judiciais.

Segundo o balanço provisório, 78 pessoas morreram e mais de 130 ficaram feridas, das quais 20 em estado grave. O trem descarrilou na altura da cidade de Santiago de Compostela.



A identificação das vítimas é muito complexa pois muitos corpos estão desfigurados.

Além disso, três dos feridos que se encontram em estado crítico ainda não foram identificados.

O delegado do governo na Galícia, Samuel Juárez, explicou que o número de mortos é muito grande e que a identificação das vítimas "tem um procedimento e exigências" e que as autoridades "não querem cometer erros".

"Vão ser anunciados os nomes das vítimas de que se tem certeza", acrescentou, informando que a justiça é quem determina quando essa identificação é feita.

Sobre as causas do acidente, Juárez disse que aparentemente a velocidade seria um dos motivos do descarrilamento. <GALERIA ID=18522/>

