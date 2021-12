Um vídeo divulgado nesta quinta-feira, 19, pelo Daily Mail, mostra imagens do atentado terrorista em Paris dentro de um rastaurante na sexta-feira, 13. As imagens mostram terroristas do Estado Islâmico atirando contra os clientes [confira vídeo abaixo].

Ainda é possível vê-lo mirar em uma pessoa deitada, na frente do restaurante, mas a arma aparentemente falha, ou está sem munição. Nenhum cliente ou funcionário do restaurante morreu durante o ataque.

Vídeo mostra homem atirando em frente a café em Paris

