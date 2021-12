Um vídeo publicado no Youtube mostra uma cena impressionante, ocorrida durante um voo de ultraleve. Após decolar, o instrutor Romain Jantot percebe que um gato pegou carona na asa do equipamento. O animal se equilibra enquanto o piloto volta para pousar e retirar o animal.

Romain é instrutor do aeroclube Club ULM 16-34 na cidade de Kourou, na Guiana Francesa. Segundo ele, este era o primeiro voo da mulher que o acompanhava.

Vídeo mostra gato pegando carona em voo de ultraleve

No vídeo, que já tem mais de 1 milhão de visualizações, é possível ver o piloto e a mulher que o acompanha decolarem sem problemas. Alguns segundos mais tarde, o gato aparece no canto da asa, mas Romain só percebe a presença do animal cerca de 40 segundos depois.

O instrutor então decido retornar e pousar para retirar o animal que se segura enquanto Romain realiza o pouso. No post ele escreveu também que o gato está bem e virou mascote do aeroclube.

"Eu ainda não sei se ele entrou no ultraleve após a verificação pré-voo ou se eu não o vi. O gato este bem, e é nosso mascote", garantiu Jantot ao publicar o vídeo.

