Cena de uma foca estuprando um pinguim no Atlântico Sul foi feita por cientistas que trabalham com documentário sobre a vida selvagem nesta região. No vídeo, o animal foi flagrado forçando o ato sexual com um pinguim-rei. A filmagem foi feita na Ilha Marion.

A situação, considerada inusitada, intriga cientistas que ainda não sabem explicar o que provoca a ação das focas. Apesar disso, existem suspeitas de que o motivo seja uma drástica diminuição no número de focas fêmeas, fazendo que os machos estuprem os pinguins machos e fêmeas.

Além de forçar o sexo, algumas focas matam as aves para se alimentar após o ato sexual.

Veja vídeo

Da Redação Vídeo mostra estupro de pinguim por foca no Atlântico Sul

adblock ativo