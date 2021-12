Vídeo mostra estudantes brincando antes de naufrágio

Um vídeo gravado com um telefone celular a bordo da balsa sul-coreana que naufragou mostra os jovens rindo e brincando sobre o "Titanic" no momento em que a embarcação começava a se inclinar, no dia 16 de abril.

Um estudante de 17 anos, cujo corpo foi encontrado entre os destroços do ferry, que naufragou com 476 pessoas a bordo, filmou estas imagens com seu telefone.

Os jovens inicialmente parecem estar de bom-humor quando a balsa se inclina para a direita.

"Salvem-me!", brinca um estudante, enquanto outro sugere publicar o vídeo no Facebook.

"Isto está se tornando o 'Titanic'", afirma um terceiro.

O telefone indica que Park Su-hyeon começou a gravar às 08h52 locais, alguns minutos antes do envio da primeira chamada de socorro pela tripulação do "Sewol".

Os jovens continuavam animados onze minutos mais tarde. Em um tom cômico, um deles considera que deve falar suas últimas palavras, enquanto outros se perguntam se o incidente aparecerá nos jornais.

No entanto, a angústia e a confusão se apoderam pouco a pouco dos jovens, quando se dão conta da gravidade da situação.

Um estudante, com as pernas trêmulas, sente náuseas.

"Não entendo. Temos que colocar os coletes salva-vidas? Isso quer dizer que o barco está afundando?", se pergunta outro jovem depois de ouvir a ordem de colocar os coletes.

O pedido do pai do estudante falecido propiciou a divulgação das imagens nos meios de comunicação sul-coreanos, nas quais os jovens aparecem com o rosto desfocado.

Durante toda a gravação, é possível ouvir a tripulação ordenar aos passageiros que não saiam do lugar.

O capitão e 14 membros da tripulação, que sobreviveram à catástrofe, foram detidos e acusados de demorar para dar a ordem de evacuação. Quando a ordem foi emitida, a inclinação da embarcação impedia que os passageiros a abandonassem.

Após sua detenção, o capitão explicou que queria impedir que os passageiros saltassem ao mar antes da chegada das equipes de resgate, para que não se afogassem.

"O que o capitão está fazendo?", se pergunta um estudante no vídeo.

Dos 476 passageiros do "Sewol", 325 eram estudantes da mesma escola que participavam de uma viagem organizada para um resort na ilha de Jeju.

O balanço do naufrágio era nesta sexta-feira de 225 mortos e 77 desaparecidos.

O vídeo provavelmente aumentará a indignação pública provocada pelo desastre e, em particular, pelo comportamento do capitão e da tripulação da embarcação.

Uma gravação divulgada pela guarda costeira sul-coreana na segunda-feira mostra o capitão Lee Joon-seok fugindo durante o naufrágio, enquanto muitos dos passageiros permaneciam no interior da embarcação.

O vídeo de 10 minutos - feito por autoridades de resgate e exibido na rede de televisão YTN - mostra o capitão, de 69 anos, vestindo apenas um suéter e roupa íntima e fugindo apressadamente da balsa.

Vídeo mostra estudantes brincando antes de naufrágio

