Vídeo publicado pela Reuters mostra como a capital do Nepal, Katmandudo, ficou após ser atingidas por um terremoto neste sábado, 25, e o atendimento aos feridos. O epicentro do tremor de magnitude 7,8, foi registrado cerca de 80 km de Katmandu.

De acordo com o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o terremoto afetou, além da capital Katmandu, pequenas vilas próximas. O terremoto foi o maior a atingir a nação asiática em mais de 80 anos.

Autoridades do Nepal afirmaram neste domingo, 26, que pelo menos 2.430 pessoas foram mortas no país. Contudo esse número pode continuar aumentando, já que equipes de busca e resgate ainda trabalham em áreas remotas próximas do epicentro.

Veja as imagens:

Da Redação Vídeo mostra destruição causado por terremoto no Nepal

adblock ativo