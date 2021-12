A câmera de um avião gravou o momento em que uma ave bate no para-brisa da aeronave e atinge o piloto. O acidente aconteceu na Flórida e destruiu parte do cockpit.

Robert Weber estava pilotando seu Piper Saratoga a cerca de 16 quilômetros do aeroporto de Page Field, próximo a Fort Myers, no sudoeste do estado, quando o pássaro voou em linha reta direto na janela do lado do piloto.

O vídeo mostra o pássaro explodindo contra o pára-brisas, com o piloto tentando manter o controle da aeronave. O pássaro, do tamanho de um ganso ainda não foi identificado.

Veja o vídeo:

Da Redação Vídeo mostra choque de ave contra para-brisa de avião

