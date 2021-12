Um cachorrinho quase é enforcado na porta de um elevador depois que a dona espera o marido (que carrega uma bandeja de ovos) e entra, mas a porta fecha e o marido e o cachorro ficam do lado de fora.

Com a guia na mão da senhora, dentro do elevador, e o cachorro com do lado de fora, o elevador sobe e o animal é puxado em direção à porta e começa a ser enforcado. O marido tenta soltar a guia, deixa cair vários ovos, mas o cãozinho só se salva porque a coleira arrebenta. Veja:

Da Redação Vídeo mostra cachorro quase sendo enforcado em elevador

