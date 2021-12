Um vídeo postado em 2014 no youtube, na conta de Joshua Sutherland, está bombando nas redes sociais. O material mostra uma família vendo leões na suposta segurança do carro em um parque na África do Sul, quando uma leoa consegue abrir a porta.

A fêmea abre a porta do passageiro com a boca, arrancando gritos dos passageiros,numa ação rápida. Os ocupantes conseguem fechar a porta e bloqueá-la por dentro.

Em seguida uma pessoa pode ser ouvida dizendo: "Oh meu Deus, eu não sabia que eles podiam fazer isso". O vídeo tinha quase 1,5 milhão de page views nesta quinta-feira, 5. Veja:

Vídeo: Leoa abre porta de carro e assusta passageiros

