Um helicóptero particular caiu com cinco pessoas dentro em um lago no Havaí nesta quinta, 18. Uma pessoa filmou o momento em que a aeronave começou a perder altitude e acabou colidindo na água.

Após o acidente, o helicóptero afundou. Testemunhas ajudaram a retirar os passageiros. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Da Redação Vídeo flagra queda de helicóptero em lago no Havaí

