O vídeo do primeiro ano de vida de um bebê que nasceu prematuro em uma gestação de cinco meses e meio virou sucesso na internet. O vídeo postado no Vimeo e Youtube pelo pai de Ward Milles, o fotógrafo americano Benjamin Scot Miller, já teve mais de 10 milhões de visualizações.

Benjamin Scot contou a história do filho para sobreviver. A criança, que nasceu três meses e meio antes do previsto, passou 107 dias internado. Ele saiu do hospital no dia do aniversário de sua mãe, Lyndsey Miller, que foi presenteada pelo marido com o vídeo relembrando o primeiro ano de vida do filho.

Enquanto estava internado, Ward chegou a fazer um exame que detectaria possíveis sangramento no cérebro. O resultado poderia variar em notas de um a quadro, sendo que quatro indicaria um caso mais grave. Ward recebeu dois para um dos lados do cérebro e quatro para o outro, o que desesperou seus pais.

Apesar das dificuldade, o pequeno sobreviveu e hoje com 16 meses, aprende a engatinha e andar e já pronuncia algumas palavras, de acordo com relato de seu pai para o jornal Huffington Post.

Assista vídeo com a história de Ward Milles:

Da Redação Vídeo de primeiro ano de bebê prematuro vira hit na internet

adblock ativo