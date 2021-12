Vídeo de estudantes "mata" Hitler atropelado ainda menino

Alunos de uma academia de cinema alemã criaram um "comercial" está causando polêmica nas redes sociais. A peça é na verdade um videoclipe e faz parte do trabalho de formatura dos estudantes. O vídeo mostra o vilarejo de Branau am Inn, onde Adolf Hitler nasceu.

No vídeo, uma Mercedes moderna freia quando duas meninas atravessam o caminho. Mas quando um garoto corre na frente do carro acelera e atropela o menino. Nesse ponto, uma mulher mãe sai de casa gritando "Adolf!. A tela fica preta e o slogan do sistema automático de frenagem da Mercedes-Benz aparece: "Reconhece perigos antes de eles aparecerem".

Clique aqui para ver o vídeo

adblock ativo