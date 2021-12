Vídeo de cães jantando em restaurante é sucesso no Youtube

Um vídeo feito pela dupla Charlotte e Kristian Septimius Krogh alcançou, nesta quinta-feira, 7, a marca de mais de 21 milhões de visualizações no Youtube. Enviado em 2011, material mostra dois cães, um labrador amarelo e um Broholmer, uma antiga raça dinamarquesa, jantando num restaurante.

Nos comentários, muitos elogios e a preocupação com os cães: será que eles se machucarfam com os garfos? Ou eles foram forçados? Os autores explicam que os animais são deles e estão acostumados com esse tipo de ação.

O vídeo foi feito em plano sequência, não tem cortes ou foi editado. A coordenação das mãos não foi planejada, porque a ação humana foi dependente durante todo o tempo do que os cachorros faziam. Divirta-se.

Da Redação

