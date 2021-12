Um vídeo em que dois bebês sul-coreanos aparecem dançando a música "I Got My Eye On You" do trio Nari, Milani e Cristian Marchi, é um sucesso na internet com quase 4 milhões de visualizações.

Empolgada com a canção, a menininha dá um show de espontaneidade e de criatividade, com passos de dança variados. O menino não tem a mesma desenvoltura, mas tenta entrar no ritmo, com passos mais tímidos. Confira:

Giovanna Castro Vídeo de bebês sul-coreanos dançando vira hit na web; veja

