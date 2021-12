Um Objeto Voador Não Identificado (Ovni), registradoo em vídeo pela Nasa enquanto astronautas faziam reparos na Espacial Internacional (ISS) no início de outubro, está causando polêmica e especulação nas redes sociais.

O incidente aconteceu no dia 7 de outubro, quando os engenheiros de voo Reid Wiseman da NASA e Alexander Gerst da Agência Espacial Europeia realizavam uma caminhada espacial fora da Estação Espacial Internacional para corrigir um problema elétrico.

No vídeo gravado pela NASA e colocado na conta do usuário Mister Enigma no YouTube no último dia 10, o Ovni pode ser visto pairando apenas por alguns segundos atrás dos astronautas, antes de a câmera corta para outro ângulo. Veja o vídeo:

Vídeo da Nasa mostra Ovni sobre astronautas no espaço

