Vídeo: Casal Obama comemora o dia Star Wars com dança

O presidente dos EUA, Barack Obama e sua esposa, Michelle Obama, comemoraram nesta quarta-feira, 4, o dia do Star Wars/May the 4th be with you - "May the Fourth Be With You" (que faz trocadilho com a frase em inglês "Que a Força esteja com você" e o dia 4 de maio). A data é lembrada todo ano por fãs da saga em todo o mundo.



O casal Obama dançou com o R2-D2 e com alguns stormtroopers ao som da música "Uptown Funk", do Bruno Mars. "Minha música favorita!", brincou Michelle ao começar a dançar.

Um vídeo do momento foi divulgado pelo Twitter da Casa Branca e tornou-se um dos registros do casal presidencial que mais fez sucesso pela internet.



adblock ativo