Vida de Mandela é lembrada durante funeral em Qunu

Familiares e amigos lembraram a vida de Nelson Mandela durante seu funeral em Qunu, onde passou a infância e será enterrado o líder sul-africano neste domingo, dez dias após sua morte, em 5 de dezembro. "Ele foi à escola com os pés descalços e alcançou o posto mais alto no país", disse sua neta Nandi Mandela, ao lado de 95 velas, cada uma delas simbolizando um ano da vida de Nelson Mandela. "Está em cada um de nós alcançar o que ele desejou durante a vida. Sua vida é uma história de resistência".

Mandela será enterrado em um terreno cercado por plantas e com vista para sua casa rosa salmão. O atual presidente da África do Sul, Jacob Zuma, elogiou o líder como pilar de uma Nação que ainda está em progresso. "Aprendemos com você a construir uma nova sociedade, uma nova África do Sul, das cinzas do colonialismo do apartheid, precisamos superar a mágoa e o alcançar o desejo humano da retribuição. Nesse sentido, você nos ofereceu esperança ao invés de desesperança", disse Zuma. "Com o fim de sua jornada hoje, a nossa deve continuar".

São esperados cerca de 4,5 mil convidados para acompanhar o enterro de Mandela, incluindo vários chefes de Estado da África, o príncipe do Reino Unido, Charles, e a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey.

O som de uma banda e o canto espontâneo de convidados soprava sobre as colinas de Qunu. Enquanto isso, alguns membros da comunidade começavam a chegar para acompanhar a cerimônia em grandes telas montadas ao redor do vilarejo. "Quero apenas saudá-lo com uma despedida", disse Shirley Kobo de 32 anos. "Ele nos tirou da poeira".

Mesmo assim, o número de pessoas próximas a tais telas era pequeno. Muitos cidadãos de Qunu ficaram ofendidos por terem sido barrados da chance de dizer adeus a um nativo. Muitos consideraram que o funeral estava sendo usado para comício do Congresso Nacional Africano de Mandela. "O povo não quer apoiar o CNA", disse Shirley. "Os líderes atualmente estão abusando do nome do CNA".

