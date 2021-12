Vice de Trump diz que acabou a 'era da paciência estratégica' com a Coreia do Norte

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse que chegou ao fim a "era da paciência estratégica" com a Coreia do Norte. Em visita à Coreia do Sul nesta segunda-feira (17), Pence afirmou ainda que o presidente Donald Trump tem a expectativa de que a China use sua "excepcional" força para pressionar Pyongyang a desistir de seu programa nuclear.

"O presidente Trump deixou claro que a paciência dos Estados Unidos e de nossos aliados nesta região acabou e que quer ver mudanças", declarou Pence. "Queremos que a Coreia do Norte abandone o imprudente caminho de desenvolvimento de armas nucleares."

Para o vice americano, o teste fracassado de um míssil realizado pela Coreia do Norte no fim de semana foi "uma provocação" e que os Estados Unidos e seus aliados vão utilizar "meios pacíficos ou, finalmente, qualquer meio que se fizer necessário" para proteger a Coreia do Sul e estabilizar a região.

Pence visitou uma base americana que fica nas proximidades da Zona Desmilitarizada que separa as duas Coreias. A estada na Coreia do Sul é a primeira de uma visita por países da Ásia que vai durar dez dias.

