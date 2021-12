Um veterinário da Flórida, nos Estados Unidos, descobriu algo estranho dentro de uma galinha encontrada em um parque. Ele achou uma foto e outros objetos no interior do animal, que podem ter sido utilizados para um ritual de magia.



De acordo com a agência de controle de animais de Miami-Dade, a ave estava no parque Larry e Penny Thompson. A galinha, chamada "Trooper", foi levada para um santuário de aves, onde foi examinada pelo veterinário Marc Kramer.

Da Redação Veterinário encontra foto no estômago de galinha

adblock ativo