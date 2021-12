Veterano que fugiu para Normandia volta para casa de repouso

O veterano de guerra britânico que havia escapado na quinta-feira para participar das comemorações do 70º aniversário do Desembarque da Normandia voltou neste sábado, 7, a sua casa de repouso.



Bernard Jordan, 89, estava neste sábado nas páginas da imprensa inglesa, que falou de sua "grande fuga" e de sua determinação, "a mesma demonstrada no dia do Desembarque".



O idoso, que foi prefeito da cidade de Hove, no sudeste da Inglaterra, onde se localiza sua residência, fugiu na manhã de quinta-feira, 4, da instituição.



Com suas medalhas escondidas sob uma capa de chuva, embarcou em um ônibus de veteranos que se dirigia à localidade francesa de Ouistreham, na Normandia.



"Fiquei muito bem, estou muito feliz de ter feito isso", declarou o ex-oficial da Royal Air Force ao chegar neste sábado em uma balsa a Portsmouth, no sul da Inglaterra.



Em 6 de junho de 1944, milhares de soldados desembarcaram na Normandia (Foto: Agência Reuters)



Os funcionários da residência deram o alerta de desaparecimento na noite de quinta-feira e a polícia do condado de Sussex buscou o veterano por toda a região, sem conseguir encontrá-lo.



O homem foi localizado no mesmo dia são e salvo, mas na Normandia. "Agora sei que terei que enfrentar as consequências", disse após seu retorno.



"Está muito cansado, tem que ganhar forças e descansar", declarou à AFP Debbie McDonald, a diretora do estabelecimento.



Um funcionário do centro garantiu que ele não havia sido proibido de ir às comemorações, e explicou que haviam tentado obter um convite, mas tiveram seu pedido negado por terem feito a solicitação muito tarde.

