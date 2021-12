Vereadora é impedida de assumir cargo por ser bonita

Nina Siahkali Moradi, 27, foi impedida de assumir o cargo de vereadora em Qazvin, no Irã. Detalhe: o impedimento ocorre por questão estética. Segundo a imprensa iraniana, Nina foi considerada bonita demais para ocupar o cargo, apesar de ter recebido 10 mil votos na eleição ocorrida em junho. No mesmo período, Hasan Rowhani foi eleito presidente.

Por conta dos votos, a candidata ficou na 14ª posição em um ranking que qualificava os 13 primeiros entre os 163 que disputaram as vagas. Com a desistência do primeiro colocado na eleição, Nina entrou na lista dos que assumiriam o cargo na câmara. Mas conservadores, de acordo com a imprensa local, barraram a posse da vereadora.

Reza Hossaini, do comitê local de monitoramento de eleições, declarou, para que Nina não assumisse, que os votos dela "foram anulados por (causa de) suas credenciais (a beleza da candidata) ".

A posição do comitê cria uma polêmica na cidade, principalmente entre as iranianas, uma vez que Nina se destacou por defender os direitos femininos durante sua campanha.

Além disso, o impedimento contraria esforços do novo presidente iraniano de abrir mais espaço para as mulheres no governo. Prova disso é que ele nomeou Elham Aminzadeh, que é professora universitária, como vice-presidente do país.

