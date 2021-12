Venezuelanos tiram a roupa no Twitter contra o governo

Milhares de venezuelanos estão postando fotos nus no Twitter em protesto contra as ações policiais do governo. Eles apoiam o estudante que, semana passada, foi despido quando participava de manifestatação.

Junto com as fotos, esses cibermanifestantes usam hashtags de apoio aos estudantes da Universidade Central da Venezuela (UCV), onde a violência irrompeu quando os manifestantes começaram a exigir o fim da inflação e da escassez de recursos.

Segundo a BBC Mundo, a idéia foi de Ricardo Cie, vice-presidente de uma empresa de marketing, que postou uma foto despido junto com a hashtags # MejorDesnudosQue (melhor despido do que ...) e # DesnudosConLaUCV (Nu com a Universidade Central da Venezuela).

Cie convenceu os amigos a fazer o mesmo e em poucos dias as hashtags já tinham sido usadas centenas de milhares de vezes e muitos tinham postado as suas próprias fotos nuas.

São milhares de tuítadas com a hashtag, de usuários como Eliana Mora, que ilustra o testo. A relação de usuários que usam #MejorDesnudosQue cresce a cada segundo.

