Venezuela divulga primeiras fotos de Chávez em 2 meses

O governo da Venezuela divulgou nesta sexta-feira as primeiras imagens do presidente Hugo Chávez em mais de dois meses.

Nas fotografias, Chávez aparece sorridente, deitado em um leito de hospital enquanto lê um jornal cubano ao lado de suas filhas Rosa Virginia e María Gabriela. Ele está conectado a aparelhos para auxiliar a respiração.

Chávez, de 58 anos, está internado em um hospital de Havana desde dezembro do ano passado, quando foi submetido a uma nova cirurgia no âmbito de sua luta de quase dois anos contra o câncer.

De acordo com o ministro venezuelano da Informação, Ernesto Villegas, Chávez ainda tem dificuldade para respirar, mas encontra-se plenamente consciente e acompanha as atividades da presidência. As imagens foram feitas ontem, disse Villegas.

O governo venezuelano não divulgava imagens de Chávez desde seu embarque para Cuba. A situação alimentou especulações e rumores sobre as condições de saúde do presidente depois da cirurgia, realizada em 11 de dezembro, um dia depois de seu embarque para Havana.

Opositores de Chávez vinham pressionando por mais informações sobre a saúde do chefe de Estado e questionavam o fato de ele não ter conversado por telefone com a televisão local nos últimos meses, como costumava fazer em viagens anteriores para tratamento em Cuba. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.

