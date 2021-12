Veja em tempo real o julgamento das Testemunhas de Jeová na Rússia

Depois ter cinco sessões adiadas, foi retomado na manhã desta quinta-feira, 20, o julgamento das práticas das Testemunhas de Jeová na Rússia. O caso está em andamento desde o dia 5 de abril.

Para acompanhar a audiência no Supremo Tribunal da Rússia, acesse aqui [ao abrir a janela, o tradutor automático do seu navegador irá ser acionado para que possa ler no seu idioma no computador].

Práticas Extremistas

O Ministério da Justiça da Rússia condenou e suspendeu as práticas religiosas das Testemunhas de Jeová por considerar "extremistas". No último dia 15 de março, a Suprema Corte do país informou que recebeu a ação do ministério.

Com a aprovação do processo, as Testemunhas de Jeová na Rússia sofrerão sérias consequências, segundo membros da religião. Elas também poderão perder as propriedades usam para adoração e as quase 400 entidades jurídicas no país poderão ser dissolvidas.

E, além disso, cada uma das mais de 170 mil testemunhas de Jeová na Rússia poderá ser processada criminalmente apenas por se reunir para adoração, ler a Bíblia em grupo ou falar a outros sobre sua fé.

Perseguição

Vasiliy Kalin, um representante do Centro Administrativo na Rússia, declarou que “nosso desejo sincero como Testemunhas de Jeová na Rússia é poder adorar ao nosso Deus com tranquilidade. Por mais de 100 anos, as autoridades na Rússia têm passado por cima de garantias previstas em suas próprias leis, leis essas que nos dão o direito de adorar a Deus"

Ele ainda afirmou que "era apenas um menino quando Stalin mandou minha família para o exílio na Sibéria só porque éramos testemunhas de Jeová. É triste e lamentável que meus filhos e netos tenham que enfrentar a mesma coisa. Nunca pensei que na Rússia atual nós seríamos novamente perseguidos por causa de nossa religião.”

