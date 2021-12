Veja como foi a celebração do Valentine's Day pelo mundo

O Valentine's Day, Dia de São Valentim, data correspondente ao Dia dos Namorados, celebrado no dia 12 de junho no Brasil, é comemorada neste domingo, 14, em diversos países.

Das várias histórias envolvendo São Valentim, a mais popular delas conta que durante o Império Romano, quando era bispo, São Valentim foi proibido de realizar casamentos pelo imperador romano Claudius II. Ainda assim, ele continuou, secretamente, com as celebrações, até que foi preso e condenado à morte. Na prisão, teria recebido correspondências de casais apaixonados. São Valentim foi decapitado em 14 de fevereiro do ano 270.





