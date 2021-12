Um motorista levou um susto quando voltava para casa depois do trabalho em Toronto, no Canadá. A roda de um veículo que estava a frente se soltou e atingiu o carro de Andrew Sukhdeo. O fato aconteceu na terça-feira, 13, e ganhou repercussão na internet nesta sexta-feira, 16.

Imagens do circuito de segurança do carro registrou o impacto. Andrew saiu ileso do acidente.

No vídeo, é possível ver o momento em que o para-brisas do veículo é atingido pela roda.

Veja o vídeo:

Da Redação Veículo é atingido por roda em rodovia no Canadá; veja

