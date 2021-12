Veículo avança contra clientes do bar e deixa dois feridos na França

Um carro avançou contra várias pessoas na madrugada desta sexta-feira, 14, em Nîmes, sul da França, em uma ação que deixou dois feridos. Após bater em uma barreira de segurança, o motorista foi preso pela polícia.

De acordo com testemunhas, o motorista, que teria 32 anos, avançou em alta velocidade contra quase 50 clientes do bar "l'Instant T", que estavam na rua, diante do estabelecimento.

Algumas testemunhas afirmaram à AFP que o motorista gritou "Alá é grande". Uma fonte próxima à investigação afirmou que o homem detido não estava no radar da polícia por radicalização.

O promotor de Nîmes, Eric Maurel, disse que o motorista, que tentou fugir, se encontrava em um estado "de relativa confusão mental" quando foi detido. Ele foi hospitalizado. A promotoria abriu uma investigação por "tentativa de assassinato".

