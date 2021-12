Vazamento de petróleo afeta turismo na Tailândia

Um vazamento de petróleo que deixou negras as praias de uma conhecida ilha tailandesa está tendo um forte impacto sobre o fluxo de turistas e pode se espalhar para a costa continental, afetando também a pesca, disseram autoridades e ambientalistas nesta terça-feira (30).

Os turistas estão deixando a ilha de Koh Samet, 230 quilômetros a sudeste de Bancoc, enquanto soldados e voluntários em trajes especiais tentam retirar a camada escura que cobre a areia branca.

"Estamos trabalhando para transferir os visitantes para outros locais se eles desejarem se transferir", disse o ministro do Turismo, Somsak Phurisisak, a jornalistas. "Estou muito preocupado, não pensava que esse vazamento fosse impactar o turismo de forma tão extrema."

Cerca de 50 mil litros de petróleo bruto vazaram no sábado de um oleoduto no golfo da Tailândia, a cerca de 20 quilômetros da costa. Foi o quarto vazamento mais grave na história do país.

A empresa PTT Global Chemical, que opera o duto, pediu desculpas pelo acidente, e disse que o vazamento já foi sanado, mas que a operação de limpeza ainda vai durar mais dois ou três dias.

O local mais afetado na ilha foi Ao Prao, ou Baía do Coco, mas turistas em outros pontos da ilha também estão indo embora.

Ambientalistas manifestaram dúvidas quanto à real dimensão do desastre.

"O que aconteceu é bem mais sério do que a PTT disse no primeiro dia. Podemos esperar um impacto sobre a pesca e pela contaminação química na cadeia alimentar", disse à Reuters Ply Pirom, gerente de programa do Greenpeace no Sudeste Asiático.

A PTT Global Chemical é parte da estatal PTT, maior empresa energética tailandesa.

