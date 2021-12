Vazamento de água radioativa em Fukushima confirmado

Operadores da usina nuclear do Japão confirmaram que cerca de 300 toneladas de água altamente radioativa vazaram dos tanques de armazenamento do líquido usado para resfriar os reatores da central. A operadora Tokyo Electric Power (Tepco) confirmou o vazamento, mas ainda não descobriu as causas do episódio.

Um porta-voz da Tepco, Masayuki Ono, disse que a água provavelmente deve ter vazado ao solo, mas que ainda é necessário averiguar exatamente onde se encontra a origem do vazamento.

Depois do tsunami de 2011, a usina sofreu vários colapsos. Centenas de tanques foram construídos ao redor da usina para armazenar enormes quantidades de água contaminada provenientes dos três reatores. Além disso, há também o acumulo de água contaminada nos porões dos edifícios dos reatores. Fonte: Associated Press.

