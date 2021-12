Vazamento de água radioativa detectado em Fukushima

Os sensores instalados na central nuclear japonesa de Fukushima detectaram neste domingo um novo vazamento no mar de águas altamente radioativa, anunciou a empresa Tokyo Electric Power Co (Tepco).



Os dispositivos instalados em um conduto de retirada de água de chuva e sensores subterrâneos registraram um nível de radioatividade 70 vezes superior aos já elevados níveis do complexo nuclear, segundo um porta-voz da empresa.



Os níveis da elevada radioatividade detectada às 10H00 locais caíram de maneira progressiva ao longo do dia, mas continuam sendo alarmantes. O conduto de retirada responsável pelo vazamento foi fechado.



Segundo a Tepco, não foram detectadas anomalias durante uma inspeção dos gigantescos depósitos de água contaminada, o que não permite pensar em um vazamento nestes depósitos.



O desmantelamento dos quatro reatores mais afetados da central de Fukushima Daiichi, após o terremoto e tsunami de 11 de março de 2011, deve durar de três a quatro décadas.

