Vaticano recusa credenciar autor de livro sobre Vatileaks

O Vaticano negou-se a credenciar para o conclave o jornalista italiano Gianluigi Nuzzi, autor de um livro sobre as intrigas e antagonismos do caso Vatileaks, indicou o próprio Nuzzi em sua conta no Twitter.

"Uma decisão marcada pela escuridão, muito longe da transparência e da liberdade de imprensa", denunciou em sua mensagem o autor de "Sua Santitá" ("Sua Santidade").

O livro, escrito a partir de dezenas de faxes e cartas ultrassecretas dirigidas ao papa Bento XVI, contribuiu para alimentar o escândalo Vatileaks, que levou à condenação por roubo do mordomo do Papa, Paolo Gabriele.

Nuzzi pediu seu credenciamento on-line na semana passada na internet para cobrir o conclave que elegerá o sucessor de Bento XVI para a rede de televisão privada italiana La7. Mas nesta segunda-feira recebeu uma resposta negativa, sem especificar os motivos.

Um documentário realizado pelo jornalista, chamado de "La scelta del papa" ("A escolha do papa"), será transmitido pela televisão no dia 23 de março.

Em dezembro, Bento XVI indultou o mordomo, que foi libertado após 117 dias de prisão.

O pontífice renunciou ao seu cargo no dia 28 de fevereiro, alegando falta de forças para seguir à frente da Igreja católica.

Cerca de 5.600 jornalistas estão credenciados para cobrir o conclave, que começará na terça-feira à tarde na Capela Sistina.

