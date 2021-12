Vaticano diz que data do conclave não foi fixada

A data do conclave para a eleição do sucessor de Bento XVI "não foi fixada", indicou nesta quinta-feira, 7, o porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi.

"Ainda não foi fixada a data do conclave", declarou sorridente o religioso durante a conversa diária com a imprensa.

"Quero desmentir também as notícias que anunciam que será realizada uma missa na próxima segunda-feira em São Pedro como início do conclave", acrescentou.

Lombardi explicou que os sacerdotes podem celebrar missas e orar nas igrejas pelo início do conclave.

Mais de 150 cardeais se reúnem desde segunda-feira no Vaticano a portas fechadas para preparar o conclave e definir o perfil do Papa que deverá suceder Bento XVI, que renunciou há uma semana ao seu cargo.

