Vaticano divulga charge de papa com guardas vendo a Copa

A assessoria do Vaticano publicou, nesta terça-feira, 1, em seu Twitter oficial uma charge envolvendo o Papa Francisco, sua guarda suíça e a Copa do Mundo

No desenho, é possível ver o Papa usando um cachecol com as cores da Argentina, seu país de origem, irritado com sua guarda, que está bebendo e assistindo à partida entre Argentina e Suíça.

A alusão ao jogo das oitavas de finais iniciado às 13h já tem quase 6 mil retweets e 2.071 curtidas até o momento dessa nota. A Argentina levou a melhor e está classificada para as quartas da Copa.

