Vaticano disponibiliza ao público 8.000 áudios dos Papas

Mais de 8.000 gravações com a voz dos Papas estarão disponíveis ao público com os arquivos da Rádio Vaticano, informou a Santa Sé.

O arquivo possui vozes dos Papas desde 1931, ano em que foi fundada a emissora oficial do Vaticano.

A ideia de abrir as portas do arquivo digital da emissora, um tesouro como classificou o porta-voz do Papa, padre Federico Lombardi, surgiu por ocasião da canonização dos pontífices João Paulo II e João XXIII, em 27 de abril.

A Rádio Vaticano tem a tarefa de constituir, preservar e administrar o arquivo sonoro pontifício, que inclui também alguns documentos valiosos, como a leitura da encíclica Humanum Genus, que o papa Leão XIII gravou em 1884 em um ditafone.

