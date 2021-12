Vaticano: data do conclave será conhecida nesta sexta

A data do conclave que vai eleger o papa será conhecida na tarde desta sexta-feira, 8, de acordo com anúncio feito pelo porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi. Ele adiantou ainda que a eleição deverá ter início no começo da próxima semana - na segunda, na terça ou na quarta-feira.

A reunião de cardeais que antecede o conclave ocorre desde a última segunda-feira, 4, e conta com a participação de 153 religiosos, dos quais 113 são eleitores. O Vaticano já havia indicado que a escolha do papa deveria ocorrer até a Páscoa, que este ano será em 31 de março. Muitos cardeais que vão participar do conclave também manifestaram vontade de regressar aos seus países até o Domingo de Ramos, em 24 de março.

