Vaticano chama "Jesus" de "Lesus" em moeda comemorativa

O Vaticano suspendeu a distribuição da coleção de medalhas oficiais do primeiro ano de pontificado do papa Francisco. O motivo foi um erro de escrita. O nome de "Jesus" aparece escrito "Lesus". As medalhas foram fabricadas em ouro, prata e bronze pelo Instituto Poligráfico e Zecca do Estado e foram distribuídas nesta terça, 8.

A coleção, que foi confeccionada pela artista Mariangela Crisciotti, trazia a imagem de Jorge Mario Bergoglio com a inscrição "Franciscus Pont. Max.An.I". Já o verso da moeda traz a mensagem em latim: "Vidit ergo Lesus publicanum et quia miserando atque aligendo vidit, ait illi sequere me".

O Instituto Poligráfico disse que não é responsável pelo erro, já que recebeu o material pronto do Vaticano.

adblock ativo