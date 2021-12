Vaticano anuncia viagem do Papa Francisco ao Brasil

O papa Francisco viajará ao Rio de Janeiro e ao Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, de 22 a 29 de julho, informou nesta terça-feira, 7, o Vaticano.

A Bahia, apesar do convite do cardeal dom Geraldo Majella, ficou de fora da agenda oficial do papa. Francisco, segundo o arcebispo emérito de Salvador e ex-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), foi convidado na época de sua eleição como pontífice e teria gostado da ideia, mas não respondido categoricamente ao convite, deixando a possibilidade de conhecer o Estado no ar.

O motivo da viagem, que será a primeira do pontífice argentino, eleito em 13 de março, é a XXVIII Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que acontecerá no Rio, e onde são esperados milhares de jovens de todo o mundo. O papa também visitará a favela carioca Comunidade da Varginha - Manguinhos e conversará com detentos em sua passagem pela capital do Rio, além de vistar a praia de Copacabana.

Durante a visita, o papa Bergoglio irá, no dia 24 de julho, a Aparecida para rezar diante da padroeira do Brasil.

