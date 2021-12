Vaticano afirma que papa não fez exorcismo em criança

O Vaticano declarou nesta terça-feira, 21, que o papa Francisco não realizou qualquer exorcismo no domingo, 19, em uma criança na Praça de São Pedro, como afirmou o canal "TV2000" dos bispos italianos, "simplesmente rezou por uma pessoa doente que foi apresentada a ele".

"O santo padre não realizou um exorcismo, mas, como faz frequentemente com as pessoas doentes e que sofrem, rezou por uma pessoa que sofre que foi apresentada a ele", afirmou o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, em um breve comunicado.

Nesta segunda, 20, o canal "TV2000" da Conferência Episcopal Italiana (CEI) divulgou que o papa Francisco havia realizado "uma prece de libertação do demônio ou um autêntico exorcismo" em uma criança doente que assistiu à missa de Pentecostes na Praça de São Pedro do Vaticano.

O suposto exorcismo foi confirmado à emissora dos bispos, segundo afirmou em seu site, "por vários exorcistas consultados" pelo programa "Vade Retro", que afirmaram que aconteceu no final da missa de Pentecostes, quando o papa se aproximou para cumprimentar um grupo de doentes.

O papa, sorridente, aproximou-se a um rapaz e o sacerdote que lhe acompanhava se o apresentou, enquanto lhe dizia algumas palavras, que não conseguem ser ouvidas no vídeo transmitido pela TV dos bispos.

O programa "Vade Retro" explicou que a expressão do papa "mudou de forma imprevista" e que Francisco se mostrou "pensativo e concentrado, e estendeu as mãos sobre a cabeça do jovem, rezando intensamente".

Nas imagens, vê-se como a criança, embora com o rosto embaçado pela "TV2000", abre a boca, enquanto o papa reza com as mãos apoiadas em sua frente. Segundo os exorcistas consultados pela emissora, esse gesto confirmaria o fato.

"Os exorcistas que viram as imagens não têm dúvidas: se tratou de une prece de libertação do demônio ou de um exorcismo", afirmou a "TV2000", que dedicará o programa dessa sexta-feira à "batalha do papa Francisco contra o diabo e suas seduções".

