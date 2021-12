Vaticano abençoa os animais no dia de Santo Antão

A Praça de São Pedro se transformou nesta quinta-feira, 17, num estábulo com cavalos vacas, porcos e carneiros para receber tradicional bênção por ocasião do Dia de Santo Antão, padroeiro dos criadores de gado e protetor dos animais.

Sob uma chuva gelada, os animais receberam a bênção do cardeal Angelo Comastri, vigário do Papa para a Cidade do Vaticano.

As igrejas espanholas também se abriram nesta quinta-feira a cães, gatos e todo tipo de mascote para receber a bênção anual.

Santo Antão virou santo protetor dos animais na Idade Média.

