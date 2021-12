Van atinge dezenas na Alemanha e deixa ao menos três mortos

Ao menos três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após uma van avançar sobre os pedestres na cidade de Münster, na Alemanha. Segundo fontes policiais citadas pelos jornais locais, o motorista do veículo se matou com um tiro depois do atropelamento.

O incidente ocorreu perto da estátua de Kiepenkerl, e as autoridades pedem, via redes sociais, que as pessoas não disseminem boatos e evitem passar pela região. “Há mortos e feridos. Por favor, evitem o lugar”, aconselhou a polícia através do Twitter.

A equipe policial esquematizou um esquema de segurança especial, isolou o local e pediu a evacuação da área para facilitar o trabalho dos serviços de resgate.

As imagens divulgadas pela televisão alemã mostra vários veículos policiais e bombeiros estacionados no centro da localidade de pouco mais de 300.000 habitantes

