Vai a 17 o total de mortos em tumulto na Alemanha

Subiu para 17 o total de mortos e para 80 o de feridos durante uma confusão e a fuga em massa dentro de um túnel lotado com fãs de música techno no evento Love Parade, em Duisburg, no oeste da Alemanha. A polícia ainda tenta determinar exatamente o que aconteceu, mas segundo o comissário Juergen Kieskemper, a situação estava "muito caótica". Ele contou que a corporação fechou a área onde a parada ocorria porque já estava lotada. A polícia teria pedido às pessoas, por alto-falante, que voltassem atrás, antes que o pânico tivesse início.







A agência de notícias alemã DAPD informou que as vítimas foram esmagadas dentro do grande túnel que dava acesso ao local do evento e que os trabalhadores dos serviços de emergência tiveram dificuldade para chegar até elas.









