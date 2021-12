Uso das redes sociais cresce nos países em desenvolvimento, mostra pesquisa

Segundo estudo do Pew Research Center, o acesso às redes sociais está aumentando em países emergentes, porém, estagnado nas nações mais desenvolvidas. Em 2016, por exemplo, quatro a cada dez adultos de países em desenvolvimento faziam uso das redes sociais, alcançando o índice de 53% ante os 38% de 2015.

A popularização dos smartphones, bem como a maior oferta de planos de dados nas regiões menos desenvolvidas do mundo, são duas das principais razões que justificam este cenário. Para chegar aos resultados, a empresa entrevistou mais de 40 mil pessoas em 37 países – destes, 19 países em desenvolvimento e 17 nações mais avançadas – durante os meses de fevereiro a maio de 2017.

No Brasil, 53% dos entrevistados declararam ser usuários de alguma rede social, porém, nesse quesito, o País ficou atrás da Argentina (69%) e dos Estados Unidos (69%). Entre as nações mais ricas, os europeus se mostraram à frente no uso das redes, com 60%, seguidos por 53% dos franceses e 40% dos alemães. Do total, a Jordânia, no Sudoeste Asiático, é o país de maior índice, com 75%. Já a nação que menos faz uso das redes é a Indonésia, com apenas 26%.

No momento, segundo a Pew Research, o uso intenso das redes sociais está acontecendo na Índia, Indonésia e países da África Subsaariana. Vale ressaltar que estas regiões fazem parte do programa Internet.org do Facebook, o qual visa levar acesso gratuito à web em países com pouca infraestrutura própria.

Além de considerar a incidência de usuários das redes sociais nos países, a pesquisa também levantou o uso por idade e gênero. Concluiu-se então que ao redor do mundo os jovens adultos são mais propensos ao uso de plataformas sociais do que os mais velhos. Constatou-se também que em países mais emergentes os homens são os que utilizam mais as redes sociais.

Na Tunísia, por exemplo, 49% dos homens entrevistados declararam ser usuários das redes, contra apenas 28% das mulheres. Por outro lado, nos países avançados, as plataformas sociais são mais populares entre elas. Além de todos esses fatores, o estudo também mostra uma enorme diferença no uso de redes sociais ao considerar a renda: as pessoas com maiores níveis de educação, que, consequentemente, possuem maior renda mensal, utilizam mais as redes sociais do que os demais.

