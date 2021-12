Usina nuclear do Irã é fechada temporariamente por “falha técnica”

A usina nuclear, planta de Bushehr, no Irã, precisou ser fechada temporariamente por uma “falha técnica”. Esta é a única usina nuclear do país e a paralisação começou no domingo, 20, de acordo com informações da Al Jazeera.

A falha técnica foi divulgada nesta segunda-feira, 21, pela Organização de Energia Atômica do Irã. Pelo site, a organização afirma que “após uma falha técnica na usina de Bushehr […] a usina foi temporariamente fechada e retirada da rede elétrica”.

De acordo com a organização, a correção da falha deve levar dias. Só depois disso a usina voltará a funcionar e abastecer a rede elétrica iraniana.

Ainda no domingo, a reguladora nacio,nal de energia do Irã pediu que a população diminuísse o consumo de energia elétrica pelas “limitações na geração de energia devido aos reparos em andamento na planta de Bushehr“. A reguladora prevê que a manutenção continue até 6ª feira (25.jun).

A falta de energia se torna uma possibilidade porque o Irã passa por um “aumento previsto na temperatura“, momento em que o consumo elétrico aumenta.

A planta de Bushehr funciona desde 2013, na costa norte do Golfo. O funcionamento conta com a ajuda da Rússia, que produz o urânio utilizado na usina. A Rússia também recebe de volta as barras de combustível do reator dos iranianos como uma forma de evitar o avanço nuclear no país.

Voltada para a produção de energia, a usina nuclear é monitorada pela IAEA (Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas). O Irã é um país que tem limites impostos ao seu programa nuclear.

O pacto dos iranianos com os 5 países-membros do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia) e com a Alemanha impõe sanções econômicas caso o país aumente sua capacidade nuclear.

O acordo não é seguido desde 2018, quando o ex-presidente dos EUA Donald Trump decidiu, unilateralmente, sair do pacto. O governo norte-americano aplicou sanções ao Irã, motivo pelo qual o país tenta negociar o retorno dos EUA.

