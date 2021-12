Uruguai tem o carnaval mais longo do mundo, com 40 dias de duração

O carnaval no Uruguai é levado a sério, uma vez que o país tem a folia mais longa do mundo. A festa começa no final de janeiro e só termina no meio de março. Durante cerca de 40 dias, milhares de pessoas vão às ruas para acompanhar as diversas atrações.

Iniciada na capital Montevidéu, esta é uma das tradições mais antigas e populares da cultura uruguaia. Todos os anos, o pontapé é dado com o Desfile Inaugural na Avenida 18 de Julio que, este ano, acontece no dia 25 de janeiro.

No país, existem até carros alegóricos e cortejo de Rainhas do Carnaval. Além da apresentação na avenida 18 de Julio, há também os famosos desfiles de “Llamadas”, com forte influência da cultura africana.

