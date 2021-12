Uruguai aprova legalização da maconha

O Uruguai se tornou o primeiro país do mundo a legalizar totalmente a maconha nesta terça-feira, 10, à medida que a América Latina procura novas maneiras de combater o tráfico de drogas ilegais. Com 16 votos favoráveis e 13 contrários, o Senado uruguaio aprovou o projeto de lei que legaliza o cultivo e a distribuição de maconha em seu território por meio do Estado.

Em julho, o projeto de lei já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados do Uruguai, com 50 votos favoráveis entre os 96 legisladores.

O presidente uruguaio, José Mujica, que classifica o projeto de lei como um "experimento", procura criar um mercado regulado de maconha para privar os traficantes de droga de uma importante fonte de receita. O Estado uruguaio iria regular a produção, a distribuição e a venda de maconha para usos recreativos, industriais e medicinais.

"O Estado é capaz de regular melhor um mercado visível do que um mercado invisível. Quando um mercado é ilegal a capacidade reguladora do Estado é muito menor", afirmou Diego Canepa, chefe do gabinete de Mujica.

A legalização da maconha no Uruguai ocorre em meio a um debate crescente entre os líderes latino-americanos sobre como lidar com a violência e a corrupção ligada ao tráfico de drogas ilegais.

