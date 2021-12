Ursa panda mais velha do mundo faz aniversário e ganha bolo

A ursa panda mais velha do mundo que vive em cativeiro faz aniversário nesta terça-feira, 27. Jia Jia, cujo nome significa "boa", desafiará o recorde mundial de longevidade para sua espécie, com idade equiparável a um humano de 100 anos.



Jia Jia completa 37 anos nesta terça, com festa no parque temático Ocean Park. Ela alcançou Du Du, o mais velho panda sobrevivente em cativeiro, segundo o livro Guinness World Records, que morreu em 1999 aos 37 anos.

<GALERIA ID=20245/>

"É raro pandas chegarem a esta idade", disse Grant Abel, diretor de cuidados com animais do parque. "É provavelmente equivalente a um humano em torno de 100 anos".



Os cuidadores de Jia Jia pretendem enviar uma aplicação para o Guinness World Records após esta celebração do seu 37º aniversário.



Nascida na China em 1978, Jia Jia foi adotada por Hong Kong em 1999. Ela pesa 80 quilos e sua saúde é considerada ótima para sua idade, mesmo que sua visão seja severamente prejudicada e sua audição se deteriorou, disse Paolo Martelli, veterinário-chefe do parque.



Jia Jia toma medicamentos para pressão arterial e artrite. Ela caminha lentamente e evita a área de exposição de seu cercado, preferindo ficar na parte de trás, junto com seu banquete que inclui quilos de brotos de bambu e folhas, além de frutas e pão.



Mas hoje, ela ganhou um lindo bolo de vegetais e sorvete para celebrar seus 37 anos.

adblock ativo